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الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية

10:19 ص الجمعة 17 أبريل 2020
الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية

الاتحاد الأوروبي

نيقوسيا- (أ ش أ):

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تعليقاً على تحركات السفينة (يافوز) التركية الوشيكة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، أنه إذا استمرت الأنشطة التركية غير القانونية في هذه المنطقة، فإن الاتحاد الأوروبي سيستجيب حسب الاطار الذي وضعه.

وقال ستانو - في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء القبرصية، نٌشرت اليوم الجمعة - إن "إبحار هذه السفن توقف لفترة... ولم يطرأ أي تغيير على موقف الاتحاد الأوروبي من الأعمال التركية غير القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط.. إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ولم يتغير، وقد أكدنا في كثير من الأحيان قلقنا وإدانتنا القوية للنشاط التركي المستمر المتعلق بالحفر غير القانوني في شرق البحر الأبيض المتوسط.. وإننا نقف صفاً واحداً مع قبرص، معربين عن تضامننا معها فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي".

وأشار ستانو إلى أن التصرفات التركية غير القانونية كانت محوراً للكثير من المناقشات على مختلف المستويات...مذكراً أن الاتحاد وضع - في نوفمبر 2019 - إطاراً قانونياً لإجراءات تقييدية ضد تركيا، تبعه - في فبراير الماضي - فرض عقوبات على بعض المتورطين في عمليات التنقيب.

وقال المسئول الأوروبي "إن هذا شيء تراقبه الدول الأعضاء عن قرب، وإذا استمرت الأنشطة غير القانونية؛ فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل حسب الإطار الذي وضعه".

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