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الإفراج عن محامي ترامب السابق بسبب كورونا

10:13 ص الجمعة 17 أبريل 2020
الإفراج عن محامي ترامب السابق بسبب كورونا

مايكل كوهين

نيويورك- (د ب أ):

ذكر تقرير أعلامي أنه تم الافراج عن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السجن بشكل مبكر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن محامي كوهين روجر أدلر قوله إن مكتب السجون الاتحادي الأمريكي أبلغ كوهين بالافراج.

وقال التقرير إن العديد من السجناء والموظفين في سجن أوتيسفيل بولاية نيويورك، حيث كان من المقرر أن يقضي كوهين مدة عقوبته لمدة ثلاث سنوات حتى نوفمبر2021، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، سيُسمح لكوهين بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية. ولم يتم تحديد موعد دقيق لاطلاق سراحه.

وكان كوهين قد أقر أمام المحكمة بأنه مذنب في عدة جرائم عام 2018 ، بما في ذلك الإدلاء بشهادة زور أمام الكونجرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

مايكل كوهين دونالد ترامب فيروس كورونا مكتب السجون الاتحادي الأمريكي

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