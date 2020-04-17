ترامب يكشف تفاصيل خطته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل كورونا

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحرك لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية، إن إدارته تعتمد خطة تسير على ثلاث مراحل لاستعادة الاقتصاد.

وأضاف "تنفيذ تلك الخطة ستتم بطريقة حذرة، ويمكن لبعض الولايات أن تفتح قبل الأخرى، واستراتيجياتنا سوف تحمي كبار السن وغيرهم من المعرضين للمخاطر مثل القوات العسكرية وأصحاب المهارات والمواهب لمتابعة سير الأعمال".

وأكد ترامب، أن الإغلاق لن يستمر طويلا، وأنه لا بد من عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى للعمل.

هذا وأوضح أن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.