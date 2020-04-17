أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ترامب: سنعيد فتح الولايات المتحدة والإغلاق لن يستمر طويلا

12:20 ص الجمعة 17 أبريل 2020
ترامب: سنعيد فتح الولايات المتحدة والإغلاق لن يستمر طويلا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ستعيد فتح الولايات مرة أخرى حتى في ظل تفشي وباء كورونا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية، أن الإغلاق لن يستمر طويلا، وأنه لا بد من عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى للعمل.

هذا وأوضح أن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.

فيروس كورونا واشنطن دونالد ترامب

الخبر التالى:

ترامب: فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)