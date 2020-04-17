ترامب: سنعيد فتح الولايات المتحدة والإغلاق لن يستمر طويلا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ستعيد فتح الولايات مرة أخرى حتى في ظل تفشي وباء كورونا.
وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية، أن الإغلاق لن يستمر طويلا، وأنه لا بد من عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى للعمل.
هذا وأوضح أن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.
وأضاف، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.
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