عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس يتخطى عتبة 800

تونس - (د ب أ):

فاق عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس لأول مرة عتبة 800 مصاب حتى اليوم الخميس مع تسجيل 42 حالة إصابة جديدة إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات إلى 37.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 822 من بين قرابة 14 ألف تحليل مخبري أجري حتى أمس الأربعاء.

وسجلت تونس أول إصابة في الثاني من مارس الماضي، وهي تخص مواطن عائد من إيطاليا.

وتجري السلطات الطبية في تونس التحاليل المخبرية بشكل موجه للعينات المشتبه بالتقاطها الفيروس أو المخالطين للحالات المؤكدة.

وأعلنت تونس حجرا صحيا عاما في البلاد منذ 22 مارس الماضي، ومددت فيه حتى يوم 19 من الشهر الجاري للحد من تفشي العدوى.

ولم تعلن الحكومة بعد ما إذا كانت ستلجأ إلى التمديد للمرة الثانية.