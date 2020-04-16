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إسبانيا تعتزم صرف منحة مالية لأصحاب الدخل المنخفض في البلاد

11:12 م الخميس 16 أبريل 2020
إسبانيا تعتزم صرف منحة مالية لأصحاب الدخل المنخفض في البلاد

فيروس كورونا

مدريد - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس اعتزامها صرف منحة مالية تعادل "الحد الأدنى لاجر المعيشة" لمئات الآلاف من الأسر الأقل دخلا اعتبارا من اول مايو المقبل، وهو الموعد الذي كانت الحكومة قد قدمته للناخبين اثناء الحملة الانتخابية، لكن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عجلت بتنفيذ هذه الخطوة.

وبحسب تقديرات الحكومة التي يقودها الاشتراكيون فإن هذا الدعم قد يقدم لحوالي مليون أسرة على الأقل بشكل دائم اعتبارا من مايو المقبل. يذكر أن الحكومة الإسبانية لم تحدد حتى الآن "الحد الأدنى لأجر المعيشة" في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وشركاءه في الحكومة من الحزب اليساري المتطرف بوديموس، كانت قد تعهدت بتقديم نوع من الدعم الحكومي يضمن ارتفاع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلا في إسبانيا. وعندما تولى سانشيز منصب رئيس الحكومة في يناير الماضي، تعهد الحزبان بتعزيز الإنفاق الحكومي من أجل استمرار الازدهار الاقتصادي القائم منذ سنوات.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان اليوم الخميس إن "الحكومة تتعهد أمام هذه العائلات، وأولئك الذين يواجهون صعوبة شديدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، باستمرار الحد الأدنى لأجر المعيشة اعتبارا من مايو"

يذكر أن معدل البطالة في إسبانيا من اعلى معدلات البطالة في الدول المتقدمة بالفعل قبل تفشي الجائحة التي دفعت الحكومة إلى إغلاق قطاعات من الاقتصاد الإسباني.

فيروس كورونا إسبانيا الحكومة الإسبانية كوفيد-19

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