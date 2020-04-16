إعادة فتح أول متاجر في ليتوانيا.. وتأجيل الانتخابات المحلية في لاتفيا

ريجا - (د ب أ):

بعد أربعة أسابيع من الإغلاق ، فتحت بعض المحلات التجارية في ليتوانيا اليوم الخميس، أبوابها للعملاء مرة أخرى حيث تم رفع بعض القيود المفروضة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبدأت متاجر (دي آي واي) في العاصمة فيلنيوس والعديد من المدن الكبرى الأخرى في البيع مرة أخرى بموجب لوائح صارمة ، مع إعلان أصحاب متاجر أخرى عن إعادة فتحها في غضون بضعة أيام.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه في فترة ما بعد الظهر ، اصطفت عدة طوابير أمام المتاجر التي أعيد فتحها.

وينطبق التخفيف الجديد للقيود على تجار تجزئة المواد غير الغذائية وخدمات الإصلاح الصغيرة ، والتي يجب أن يكون لها مدخل خارجي منفصل من أجل تنظيم عدد العملاء المقبول دخولهم. وينبغي أن تكون هناك أيضًا مساحة 10 أمتار مربعة لكل عميل ، ولا يمكن تقديم الخدمة سوى لعميل واحد في كل مرة.

وأعلنت ليتوانيا عن 1128 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت و 30 حالة وفاة. وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجائحة ووضعت البلاد تحت الإغلاق حتى 27 أبريل الجاري.

حتى اليوم الخميس ، كان يُسمح فقط ببيع البقالة والسلع الأساسية الأخرى. ويلتزم الأشخاص أيضا بارتداء أقنعة الوجه الطبية في الأماكن العامة.

وبعد قرار من الحكومة ، أغلقت الشرطة الليتوانية بلدة نيمينسين شمال شرق فيلنيوس ، والتي يقطنها نحو 4500 نسمة ، اليوم الخميس ، بعد أن تم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات الإصابة بكوفيد 19 في مصنع ودار للرعاية هناك.

ومن جهة أخرى ، تم تأجيل الانتخابات البلدية في ريجا عاصمة لاتفيا المجاورة مرة أخرى بسبب جائحة الفيروس الفتاك.

ووافق البرلمان في ريجا اليوم الخميس، على تأجيل التصويت حتى 29 أغسطس. وتم بالفعل تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 أبريل الجاري قبل ذلك إلى 6 يونيو المقبل.

وأعلنت لاتفيا عن 675 حالة اصابة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة.