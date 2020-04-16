أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

جوتيريز: الأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة خلال جائحة كورونا

09:54 م الخميس 16 أبريل 2020
جوتيريز: الأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة خلال جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز

نيويورك - (د ب أ):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز اليوم الخميس، من أن الأطفال أكثر عرضة للوفاة وسوء المعاملة وسوء التغذية خلال جائحة فيروس كوورنا المستجد (كوفيد -19).

وقال جوتيريش في بيان "مع تسارع وتيرة الركود العالمي ، قد يكون هناك مئات الآلاف من الوفيات الإضافية بين الأطفال في عام 2020" مقارنة بسيناريو ما قبل الجائحة.

وأضاف أن الأطفال المرضى أقل قدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، عندما تصبح عاجزة عن التعامل مع أعداد تفوق قدرتها ، في حين تم تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة إلى حد كبير.

وتابع "مع خروج الأطفال من المدارس، وإغلاق مجتمعاتهم وركود عالمي أعمق ، ترتفع مستويات التوتر الأسري" مشير إلى أن "الأطفال هم ضحايا وشهود على العنف المنزلي والاعتداء".

وحث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على حماية الأطفال لأنهم يواجهون بشكل متزايد الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.

وفي سياق نشر تقرير للأمم المتحدة حول تأثير الجائحة على الأطفال، حث جوتيريز قادة العالم والجهات المانحة من خلاله، على إعطاء الأولوية للتعليم ، وتوفير التمويل للأسر ذات الدخل المنخفض وتقليل الاضطرابات في الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية للأطفال.

وقال جوتيريز "يجب أن نعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً،وهم الأطفال في حالات النزاع والأطفال اللاجئون والمشردون والأطفال ذوو الإعاقة".

أنطونيو جوتيريز فيروس كوورنا الأمم المتحدة كوفيد -19

الخبر التالى:

إعادة فتح أول متاجر في ليتوانيا.. وتأجيل الانتخابات المحلية في لاتفيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)