جوتيريز: الأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة خلال جائحة كورونا

نيويورك - (د ب أ):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز اليوم الخميس، من أن الأطفال أكثر عرضة للوفاة وسوء المعاملة وسوء التغذية خلال جائحة فيروس كوورنا المستجد (كوفيد -19).

وقال جوتيريش في بيان "مع تسارع وتيرة الركود العالمي ، قد يكون هناك مئات الآلاف من الوفيات الإضافية بين الأطفال في عام 2020" مقارنة بسيناريو ما قبل الجائحة.

وأضاف أن الأطفال المرضى أقل قدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، عندما تصبح عاجزة عن التعامل مع أعداد تفوق قدرتها ، في حين تم تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة إلى حد كبير.

وتابع "مع خروج الأطفال من المدارس، وإغلاق مجتمعاتهم وركود عالمي أعمق ، ترتفع مستويات التوتر الأسري" مشير إلى أن "الأطفال هم ضحايا وشهود على العنف المنزلي والاعتداء".

وحث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على حماية الأطفال لأنهم يواجهون بشكل متزايد الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.

وفي سياق نشر تقرير للأمم المتحدة حول تأثير الجائحة على الأطفال، حث جوتيريز قادة العالم والجهات المانحة من خلاله، على إعطاء الأولوية للتعليم ، وتوفير التمويل للأسر ذات الدخل المنخفض وتقليل الاضطرابات في الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية للأطفال.

وقال جوتيريز "يجب أن نعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً،وهم الأطفال في حالات النزاع والأطفال اللاجئون والمشردون والأطفال ذوو الإعاقة".