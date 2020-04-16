وكالة أممية تحذر من خطر إغلاق المدارس على تغذية الأطفال

بيروت - (د ب أ):

فرضت 188 دولة إغلاق المدارس في جميع أنحائها، مما كان له أثر على أكثر من 5ر1 مليار طفل وشاب.

ويعتمد ما يقرب من 369 مليون طفل في 143 دولة عادة على الوجبات المدرسية للحصول على مصدر يعول عليه للتغذية اليومية، ويجب عليهم الآن البحث عن مصادر أخرى، حسبما أورد مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقد يموت مئات الآلاف من الأطفال الآخرين العام الجاري، مقارنة بسيناريو ما قبل الجائحة، نتيجة الركود العالمي الذي يلوح في الأفق. ومن شأن هذا أن يحدث تراجعا في التقدم الذي تم إحرازه في آخر سنتين أو ثلاث سنوات في الحد من وفيات الرضع في غضون عام واحد.

وبينما يركز العالم على الإحصاءات اليومية للعدوى والوفيات بسبب كوفيد- 19، تستحق هذه الأرقام اهتماما مساويا.

ولحسن الحظ كان التأثير المباشر للعدوى بكوفيد - 19 على الأطفال أخف بكثير من الفئات العمرية الأخرى، على الأقل حتى الآن.

لكن التأثير الاجتماعي الاقتصادي للفيروس، وتدابير الاحتواء والتخفيف التي اتخذتها الحكومات حول العالم، قد تكون كارثية بالنسبة لملايين الأطفال. وما بدأ كأزمة صحية قد يتحول إلى أزمة أوسع نطاقا فيما يتعلق بحقوق الطفل.