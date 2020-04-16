أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

البرتغال تمدد حالة الطوارئ في مواجهة كورونا وتخفيف تدريجي للقيود

09:12 م الخميس 16 أبريل 2020
البرتغال تمدد حالة الطوارئ في مواجهة كورونا وتخفيف تدريجي للقيود

فيروس كورونا

لشبونة - (د ب أ):

أعلنت البرتغال تمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة أسبوعين إضافيين في إطار مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ووافق البرلمان البرتغالي اليوم الخميس على اقتراح بمرسوم في هذا الصدد قدمه رئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوسا.

وفرضت البرتغال حالة الطوارئ لمدة أسبوعين يوم 18 مارس، ثم مددتها حتى السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري.

وستستمر حالة الطوارئ الآن حتى الثاني من مايو المقبل.

فيروس كورونا البرتغال

الخبر التالى:

مصر تطالب منظمات أممية بروما بدعم جهود إفريقيا للتعامل مع كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)