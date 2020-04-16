البنتاجون يتهم الصين بـ"ممارسة التعتيم" بشأن فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الصين بأنها مارست التضليل والتعتيم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إسبر في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، إلى أنه من الصعب تصديق معلومات من الحزب الشيوعي الصيني، على حد قوله.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قال في وقت سابق إن القادة الصينيين يحجبون المعلومات، مضيفا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم لمشاركة المعلومات.