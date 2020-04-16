أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ليبيا تشكو تركيا في الأمم المتحدة: خرقت القوانين الدولية

07:25 م الخميس 16 أبريل 2020
ليبيا تشكو تركيا في الأمم المتحدة: خرقت القوانين الدولية

القوات التركية

وكالات:

وجه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رسالة للأمم المتحدة حول العدوان التركي على المدن الليبية.

‏وقال صالح وفقا لما ذكرته فضائية الحدث، إن تدخل تركيا خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية.

وتابع "من حقنا المطالبة بتنفيذ حظر السلاح ووقف الاعتداء التركي".

هذا وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة غربي العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في صفحتها على موقع فيسبوك، إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة قامت باستهداف طائرة تركية مُسيّرة، حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية غربي العاصمة الليبية طرابلس وقامت بإسقاطها".

كانت الشعبة أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن إحباط هجوم شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية وأسر 7 عناصر ممن أسمتهم بـ "المرتزقة"، والاستيلاء على عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر، خلال الهجوم.

يأتي الهجوم رغم دعوات وجهتها الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدة دول بهدنة إنسانية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا.

العدوان التركي ليبيا الأمم المتحدة تركيا خليفة حفتر

الخبر التالى:

كندا: لن يتم تخفيف القيود على الحدود مع أمريكا قريبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة