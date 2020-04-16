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تركيا تسجل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4801 إصابة

07:05 م الخميس 16 أبريل 2020
تركيا تسجل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4801 إصابة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل ١٢٥ وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الإصابات ارتفعت بواقع ٤٠٠١، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربي".

هذا وقالت شبكة Cnbc الأمريكية إن تركيا تقف على أرضية اقتصادية مهتزة وهشة حيث تهبط قيمة العملة وسط تحركات نقدية مثيرة للجدل وارتفاع في حالات الإصابة والوفاة بسبب وباء كورونا وهو ما يجعل اقتصادها الهش بالفعل في خطر.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي لم تنفذ الإغلاق الإلزامي على المستوى الوطني وهو ما تجنبه أردوغان حتى الآن على أمل حماية الاقتصاد متجاهلا الصحة العامة، ولكن بعد عامين من ضعف العملة وارتفاع الديون وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وتزايد البطالة فإن تركيا في وضع لا يؤهلها لمواجهة الوباء، حسبما يقول الخبراء.

فيروس كورونا تركيا السلطات الصحية التركية

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