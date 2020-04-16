أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

العراق: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 1434 حالة

06:34 م الخميس 16 أبريل 2020
العراق: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 1434 حالة

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق وعدد حالات الشفاء بلغ 44 حالة، وحالات الوفاة حالة واحدة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إلى فحص 3125 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 49 ألفا و260 نموذجا.

وأشارت الوزراة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1434 إصابة في عموم المحافظات، فيما بلغت الوفيات 80 حالة، بينما وصلت أعداد حالات الشفاء إلى 856 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

الخبر التالى:

ميركل تؤكد دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في وجه انتقادات ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة