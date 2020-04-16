السعودية تعلن تسجيل 518 حالة جديدة بفيروس "كورونا"

الرياض - (أ ش أ):

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ 6380 حالة مؤكدة منها 5307 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة بلغت 71 حالة، وباقي الحالات مطمئنة.

وأضاف العبد العالي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أنه تم شفاء 59 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 990 حالة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 83 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة لغير السعوديين حالتان في مكة المكرمة، وحالة في المدينة المنورة، وحالة في جدة وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 35 و 89 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.