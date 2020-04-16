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حاكم نيويورك يمدد حالة الإغلاق بالولاية حتى منتصف مايو لمواجهة كورونا

06:30 م الخميس 16 أبريل 2020
حاكم نيويورك يمدد حالة الإغلاق بالولاية حتى منتصف مايو لمواجهة كورونا

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى ١٥ مايو المقبل، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأضافت سلطات مدينة نيويورك الأميركية، الثلاثاء، حوالى 4 آلاف شخص، إلى العدد الإجمالي للوفيات بها، موضحة أنهم لم يخضعوا لفحوص تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ملابسات وفاتهم ترجح أنها ناجمة عن الوباء.

وقالت إدارة الصحة في المدينة إن 3,778 شخصاً فارقوا الحياة نتيجة مضاعفات ناتجة عن مرض كوفيد-19 "على الأرجح"، لتضاف بذلك هذه الحصيلة إلى 6,589 وفاة، أكدت الفحوصات المخبرية أنها ناجمة عن الفيروس.

وأدى نشر الأرقام الجديدة إلى رفع العدد الإجمالي للوفيات في مدينة نيويورك، مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة، إلى 10,367 وفاة.

أندرو كومو نيويورك فيروس كورونا

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