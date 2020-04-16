أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بريطانيا تقرر تمديد حالة الإغلاق لمدة ٣ أسابيع لمواجهة كورونا

06:23 م الخميس 16 أبريل 2020
بريطانيا تقرر تمديد حالة الإغلاق لمدة ٣ أسابيع لمواجهة كورونا

الشرطة البريطانية

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية تمديد حالة الإغلاق في البلاد لمدة ٣ أسابيع حتى ٧ مايو المقبل، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وكان وزير الصحة البريطاني، قال في وقت سابق :"يمكننا أن نرى أننا نصل إلى الذروة، وهذا خبر جيد، ولكن يمكننا أن نرى أن الأرقام لم تبدأ في الانخفاض بعد، وبالتالي لا يمكننا إجراء أي تغيير".

وأوضح: "أتفهم هؤلاء الذين يطالبون بإنهاء الإغلاق أو بالشروع في نوع من استراتيجية الخروج الآن، ولكني أعتقد أن ذلك من السابق لأوانه".

وقال نيل فيرجسون، عالم الوبائيات بكلية لندن الإمبراطورية لـ (بي بي سي) إنه يعتقد أن العدد اليومي لحالات الإصابة في بريطانيا "بلغ ذروته قبل أسبوعين".

وسجلت وزارة الصحة 861 حالة وفاة أخرى مرتبطة بكوفيد- 19 اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في بريطانيا إلى نحو 14 ألفا.

وقالت الوزارة إنها سجلت إجمالي 103 آلاف حالة إصابة من بين 328 ألف شخص خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، من بينها 19 ألف اختبار في الـ 24 ساعة الماضية، بما يقل كثيرا عن العدد المستهدف البالغ 100 ألف اختبار يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

الاغلاق بريطانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

حاكم نيويورك يمدد حالة الإغلاق بالولاية حتى منتصف مايو لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة