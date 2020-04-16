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الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2268 مصابا و348 وفاة

06:19 م الخميس 16 أبريل 2020
الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2268 مصابا و348 وفاة

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 2268 حالة إصابة ، و 348 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 108 حالات إصابة جديدة، و 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 783 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.

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فيروس كورونا الجزائر جمال فورار

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