وزير الإعلام اليمني: التدخلات الإيرانية سبب معاناة اليمنيين

وكالات:

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، إن التدخلات الإيرانية في اليمن، تسببت في معاناة الملايين من اليمنيين، منذ 5 أعوام.

وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "ملايين اليمنيين يعيشون منذ خمس سنوات أوضاعاً إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة بسبب التدخلات الإيرانية في اليمن ودعم انقلاب المليشيا الحوثية".

واتهم وزير الإعلام اليمني، إيران بالسعي إلى "تحويل الأراضي اليمنية قاعدة لاستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والعالمي".

وعلق الإرياني على اقتراب سفن للبحرية الإيرانية من قطع عسكرية أمريكية شمال الخليج العربي، بالقول: "هذه العربدة الإيرانية نتيجة طبيعية لتساهل المجتمع الدولي مع الخطر الذي يمثله نظام (الملالي) الذي اصبح مصدر كل الشرور في المنطقة، وغض الطرف عن سياساته التخريبية وبناء وتمويل المليشيات الطائفية الإرهابية في "اليمن، العراق، سوريا، لبنان" واستهداف السفن التجارية وناقلات البترول".