فلسطين تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل

رام الله - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعامل من بلدة "بني نعيم" شرق الخليل؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 295 حالة، إضافة إلى 81 مصابا في القدس المحتلة.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 110 عينات أخذت من محافظة بيت لحم، وخرجت نتيجتها هذا المساء وجميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس، موضحا أن من بين الــ81 مصابا في القدس المحتلة، 10 مصابين في بلدة "كفر عقب" إلى الشمال من المدينة.

وأكد ملحم أن هذه الأرقام تم الحصول عليها من المجتمع المحلي في القدس في ظل رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزويدنا بالأرقام الحقيقية للمصابين المقدسيين.