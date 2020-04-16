بريطانيا تستعد لإعلان تمديد الإغلاق لثلاثة أسابيع للحد من تفشي كورونا

لندن - (د ب أ)

أفادت تقارير بأن بريطانيا قد تعلن عن تمديد تدابير الإغلاق مساء اليوم الخميس، لمدة ثلاثة أسابيع لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر، بعدما ذكر وزير الصحة مات هانكوك أن الحكومة تعتقد أن الوقت "مبكر جدا" لإحداث أي تغيير في تدابير الإغلاق القائمة.

ومن المتوقع أن يؤكد وزير الخارجية دومينيك راب التمديد في داونينج ستريت بعد رئاسة اجتماع لكبار الوزراء لمناقشة استجابة الحكومة لجائحة كوفيد- 19.

وينوب راب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يمر بفترة نقاهة بعد تلقي العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أن الجميع يرون أننا كنا واضحين بشأن اعتقادنا أنه من السابق لأوانه إحداث تغيير".

وأضاف هانكوك :"يمكننا أن نرى أننا نصل إلى الذروة، وهذا خبر جيد، ولكن يمكننا أن نرى أن الأرقام لم تبدأ في الانخفاض بعد، وبالتالي لا يمكننا إجراء أي تغيير".

"وأوضح هانكوك: "أتفهم هؤلاء الذين يطالبون بإنهاء الإغلاق أو بالشروع في نوع من استراتيجية الخروج الآن، ولكني أعتقد أن ذلك من السابق لأوانه".

وقال نيل فيرجسون، عالم الوبائيات بكلية لندن الإمبراطورية لـ (بي بي سي) إنه يعتقد أن العدد اليومي لحالات الإصابة في بريطانيا "بلغ ذروته قبل أسبوعين".

وسجلت وزارة الصحة 861 حالة وفاة أخرى مرتبطة بكوفيد- 19 اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في بريطانيا إلى نحو 14 ألفا.

وقالت الوزارة إنها سجلت إجمالي 103 آلاف حالة إصابة من بين 328 ألف شخص خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، من بينها 19 ألف اختبار في الـ 24 ساعة الماضية، بما يقل كثيرا عن العدد المستهدف البالغ 100 ألف اختبار يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.