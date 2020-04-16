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ألمانيا تُقر قواعد موحدة في أماكن العمل للوقاية من "كورونا"

04:57 م الخميس 16 أبريل 2020
ألمانيا تُقر قواعد موحدة في أماكن العمل للوقاية من "كورونا"

وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل

برلين- (د ب أ):

أقر مجلس الوزراء الألماني قواعد موحدة وملزمة في جميع أنحاء البلاد بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إطار عودة تدريجية لمزيد من الموظفين إلى أماكن العمل، وذلك بحسب تصريحات وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل اليوم الخميس.

وقال هايل: "من يعمل في هذه الظروف الخاصة، يحتاج لحماية خاصة"، مضيفا أنه يمكن أن يعول الجميع على هذه المعايير ويتعين على الجميع الالتزام بها.

ومن أهم هذه المعايير الالتزام بمسافة متر ونصف متر، على الأقل، بين كل شخص وآخر، في مكان العمل، وبالأحرى داخل المباني، وكذلك في الأماكن المفتوحة ووسائل النقل.

ومن المقرر تنظيم مسارات العمل بحيث لا يحدث اتصال مباشر بين الموظفين، إلا بأقل قدر ممكن.

وأضاف الوزير أن ذلك سيسري أيضا على فترات الراحة وتبادل نوبات العمل، وخلال الوجود في المكاتب.

وبالنسبة للموظفين، قال الوزير إن القاعدة هي "لا يأتي مريض إلى مكان العمل"، وأوضح أن من لديه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، يجب أن يغادر مكان العمل ويبقى في المنزل إلى أن يتم التأكد من حالته.

ألمانيا مجلس الوزراء الألماني فيروس كورونا وزير العمل الألماني

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