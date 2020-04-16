العراق يوجه باستدعاء سفير أنقرة بعد قصف تركي لمخيم لاجئين
بغداد- (د ب ا):
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أنها بصدد استددعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية قصف الطائرات التركية لمعسكر للاجئين جنوب شرق الموصل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن "وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأضاف المتحدث أن "وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".
وفي وقت سابق، استنكرت قيادة العمليات المشتركة خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية، فيما عدّته انتهاكاً صارخاً للسيادة.
كانت الطائرات التركية قصفت أمس الأربعاء مخيما للاجئين من أكراد تركيا قرب قضاء مخمور (50 كم جنوب شرق الموصل) ما أسفر عن مقتل امرأتين.
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