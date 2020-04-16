تنصيب مدير جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الخميس، تنصيب اللواء محمد بوزيت في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية).

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، إن اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، هو من أشرف على التنصيب الرسمي للّواء بوزيت.

وكان جرى يوم الاثنين الماضي تعيين العميد عبد الغني راشدي كمدير للمخابرات الداخلية .