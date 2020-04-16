كوريا الجنوبية تجري تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

سول- أ ش أ:

أعلن معهد الصحة الوطني التابع لمراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إجراء تجارب سريرية باستخدام مرشح لقاح ضد فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع معهد اللقاحات الدولي.

وأوضح معهد الصحة الوطني، الخميس، أنه سيجري المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية باستخدام INO-4800، مرشح لقاح الحمض النووي الذي طورته شركة "إينوفيو" (Inovio) للأبحاث الدوائية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المتوقع أن يتم حقن 40 بالغا متمتعا بالصحة من مرشح اللقاح في التجارب السريرية ومن ثم يتم توسيع نطاق التجارب السريرية حتى كبار السن بعد تقييم وتحليل سلامته.

وقررت مؤسسة تحالف ابتكارات التأهب الوبائي تقديم 6.9 مليون دولار لإجراء التجارب السريرية.

وتم تطوير مرشح اللقاح الذي يستخدم في التجارب السريرية بالاستفادة من منصة لقاح الحمض النووي، حيث استخدمت المنصة في تطوير لقاح وقائي من فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية(ميرس).