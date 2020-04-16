تحذيرات من هجمات سيبرانية خطيرة لمستشفيات التشيك خلال الأيام المقبلة
براغ - (د ب أ):
حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وأمن المعلومات في التشيك، من احتمالية تعرض المستشفيات في البلاد لحملة هجمات قرصنة الكترونية خطيرة خلال الأيام المقبلة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، بأن التحذير يأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له الشهر الماضي مستشفى في برنو، ثاني أكبر أكبر المدن التشيكية، حيث اضطر المسؤولون إلى إجلاء المرضى من المستشفى.
وقال كاريل ريكا، رئيس الوكالة في بيان له، اليوم الخميس، إن التهديد قد تسبب في خلق "خوف مبرر من الخطر الحقيقي للهجمات السيبرانية على أهداف كبيرة".
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول)، حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري، من زيادة ملحوظة في محاولات تعرض المستشفيات لهجمات قرصنة مرتبطة ببرامج طلب الفدية.
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