الصين ترفض اتهامات أمريكية بمواصلة العمل في موقع تجارب أسلحة نووية

بكين- (د ب أ):

أكدت الصين، الخميس، رفضها لاتهامات أمريكية لها بمواصلة الأنشطة في موقع لتجارب الأسلحة النووية، وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن بلاده ملتزمة بالحظر الدولي للتجارب.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت أمس في ملخص تقريرها السنوي لتقييم الاتفاقيات العالمية للحد من التسليح النووي إن الصين "تواصل مستوى عال من النشاط" في موقعها للتجارب في لوب نور بمنطقة شينجيانج غربي البلاد. كما أشار التقرير إلى "احتمال وجود استعدادات" لتشغيل الموقع على مدار العام و"مخاوف" من أن الصين لا تلتزم بالمعايير التي تلتزم بها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بكين إن "الولايات المتحدة تتجاهل كل الحقائق وتوجه اتهامات لا مبرر لها ضد الصين"، واصفا الأمر بأنه "غير مسؤول وله نوايا سيئة".

وأضاف تشاو: "بدلا من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، تسعى الولايات المتحدة إلى حشد عسكري شامل، والإخلال الخطير بالتوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي، وعرقلة عملية الحد من الأسلحة على المستوى الدولي".