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ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 663 حالة

02:37 م الخميس 16 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 663 حالة

تطهير الشوارع في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 663 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 21 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 30 حالة،، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 85 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وزارة الصحة في لبنان tdv s ; V kh فيروس كورونا بيروت

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