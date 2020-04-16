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إسبانيا تسجل 551 وفاة بكورونا في 24 ساعة

02:36 م الخميس 16 أبريل 2020
إسبانيا تسجل 551 وفاة بكورونا في 24 ساعة

وفيات كورونا

مدريد- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 551 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 19130 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أسبوع.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 182816 حالة إصابة.

وفيات كورونا وزارة الصحة الإسبانية إسبانيا فيروس كورونا

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