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الهند تطبق عقوبة على البصق في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

02:32 م الخميس 16 أبريل 2020
الهند تطبق عقوبة على البصق في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس.

ويشار إلى أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند - البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة - معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند، وقد فرضت السلطات المحلية في العديد من المدن عقوبات على القيام بمثل هذه الأفعال منذ سنوات، ولكن في معظم الحالات لا يتم التعامل مع تلك القيود على محمل الجد.

كما وقعت مؤخرا حوادث قام فيها مرضى مصابين بالفيروس بالبصق على عاملين في مجال الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، بونيا سريفاستافا، إن "الفيروس ينتشر من خلال قطرات الرذاذ، لذلك فإن البصق هو فعل خطير في الظروف الحالية، ويتعين علينا فرض أشد العقوبات (لمواجهة ذلك)."

وقد أوصت مبادئ توجيهية جديدة صادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية، بأن تفرض الحكومات الإقليمية حظرا صارما على التبغ الذي يتم مضغه ولا يتم تدخينه، وعلى البصق.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند بلغت حتى اليوم الخميس 12 ألف و380 حالة، بالاضافة إلى تعافي 1489 حالة. كما تم تسجيل 414 حالة وفاة.

الحكومة الهندية الهند فيروس كورونا

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