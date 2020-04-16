وفاة صاحب رواية "العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية" بسبب كورونا
توفى الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا في إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز.
ولويس سيبولفيدا هو كاتب وصحفي وسينمائي تشيلي مولود في 4 أكتوبر 1949 في أبايي.
وحققت روايات سيبولفيدا شهرة عالمية من أبرزها روايته "العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية" التي ترجمت إلى 35 لغة.
وظهرت الأعراض الأولى على الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا والمقيم في إسبانيا، في 25 فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان "كورينتس ديسكريتاس" الأدبي بالبرتغال.
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