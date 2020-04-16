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ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 840 حالة

11:29 ص الخميس 16 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 840 حالة

احد المصابين بكورونا

كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة الافغانية، الخميس، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 840، بعد تسجيل 56 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن وحيد الله ميار، وهو متحدث باسم وزارة الصحة العامة القول، إنه قد تم تسجيل 37 حالة جديدة في العاصمة كابول، بالاضافة إلى 11 حالة في هيرات و6 في بلخ وحالة واحدة في نانجارهار وأخرى في لجمان.

وقال مسؤولو وزارة الصحة العامة إن المرض أسفر حتى الآن عن تسجيل 30 حالة وفاة على الأقل في أنحاء البلاد، بينما تعافى ما لا يقل عن 54 آخرين.

أفغانستان وزارة الصحة العامة الافغانية فيروس كورونا

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