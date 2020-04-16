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انتقادات لطريقة تعامل نيكارجوا المتراخية مع كورونا

10:38 ص الخميس 16 أبريل 2020
انتقادات لطريقة تعامل نيكارجوا المتراخية مع كورونا

منظمة العفو الدولية

ماناجوا/ لندن- (د ب ا):

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة نيكاراجوا، الخميس، بسبب طريقة تعاملها المتراخية مع فيروس كورونا، وذلك عقب عودة ظهور الرئيس للمرة الأولى منذ شهر.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، اليوم إن حكومة نيكاراجوا عرضت حياة الآلاف للخطر من خلال عدم تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والسماح بالتجمعات.

ولم تتجه نيكاراجوا، التي تحكمها الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، لحظر التجمعات أو السيطرة على الحدود للحد من تفشي فيروس كورونا، على عكس بقية دول العالم.

وخلال أسبوع الآلام، نظمت الحكومة عددا من الفعاليات، شملت احتفالات موسيقية.

وجاءت تعليقات المنظمة بعدما وجه الرئيس دانيال أورتيجا كلمة للشعب مساء أمس الأربعاء، بعد غياب دام شهر أدى لتكهنات بشأن صحته.

وقال أورتيجا (74 عاما) إن فيروس كورونا إشارة من الله للدول التي تنفق المليارات بطريقة خاطئة على القنابل النووية.

كما دافع عن رد فعل البلاد تجاه فيروس كورونا، قائلا إن الحكومة تصرفت بمسؤولية.

وقال " إذا توقفنا عن العمل هنا، سوف تموت الدولة" مضيفا" إذا ماتت الدولة، سوف يموت المواطنون وسوف نُمحى من على وجه الأرض".

وقد سجلت نيكاراجوا حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

منظمة العفو الدولية نيكارجوا فيروس كورونا

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