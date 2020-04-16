مع تسجيل أعلى إصابات بآسيا..رئاسة الفلبين للمواطنين: فلتخجلوا من أنفسكم

مانيلا- (د ب أ):

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الخميس، إن الفلبينيين يجب أن يخجلوا من أنفسهم لأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاليا هو الأعلى بين دول جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي يتحدى فيه مزيد من المواطنين أمر الإغلاق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك: "نحن الآن رقم واحد بين (دول رابطة دول جنوب شرق آسيا) من حيث عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بسبب وجود الكثير من الفلبينيين العنيدين"، مضيفا أن "هذا هو أمر محرج. فلتتوقفوا عن كونكم عنيدين وابقوا في منازلكم".

وأشار روك إلى أنه في دول أخرى بجنوب شرق آسيا، مثل سنغافورة وماليزيا، حيث تم فرض قرارات إغلاق أيضا، يلتزم المواطنون بالقيود المفروضة.

وقال "يجب أن نخجل من أنفسنا لأننا نظهر للجميع أننا ليس لدينا التزام بالانضباط".

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه قد تم حتى أمس الاربعاء تسجيل 5453 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينهم 349 حالة وفاة و353 حالة تماثلت للشفاء.