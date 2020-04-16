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ارتفاع إصابات كورونا في عمان إلى 1019 حالة

10:34 ص الخميس 16 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في عمان إلى 1019 حالة

فيروس كورونا في عمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1019 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الاصابات تشمل 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، لافتة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

فيروس كورونا وزارة الصحة العمانية عمان

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