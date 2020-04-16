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وزير الصحة الكويتي: 19 حالة شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 225 حالة

09:08 ص الخميس 16 أبريل 2020
وزير الصحة الكويتي: 19 حالة شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 225 حالة

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي – أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 206 حالات.

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