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البرلمان الأوروبي يبحث اليوم التعاون المشترك في مواجهة كورونا

07:41 ص الخميس 16 أبريل 2020
البرلمان الأوروبي يبحث اليوم التعاون المشترك في مواجهة كورونا

البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع اليوم الخميس في جلسة خاصة تهدف لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه جائحة فيروس كورونا.

وسترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ.

وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني.

البرلمان الأوروبي فيروس كورونا شارل ميشيل أورسولا فون دير لاين

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