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ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا

07:26 ص الخميس 16 أبريل 2020
ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروس كورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي".

وأشار إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك".

يشار إلى أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.

دونالد ترامب فيروس كورونا أزمة كورونا

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