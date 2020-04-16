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الصين تسجل 46 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات

04:51 ص الخميس 16 أبريل 2020
الصين تسجل 46 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية عبر موقعها على تويتر صباح اليوم الخميس أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم تسجل أمس أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77892 شخصا.

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