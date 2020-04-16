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سجناء في فنزويلا يرفضون عمليات تفتيش خشية الإصابة بفيروس كورونا

04:48 ص الخميس 16 أبريل 2020
سجناء في فنزويلا يرفضون عمليات تفتيش خشية الإصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

كاراكاس - (د ب أ):
رفض نزلاء في سجن عسكري فنزويلي الخضوع للتفتيش من جانب مسؤولين بالشرطة العسكرية، خشية أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا ، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان "فورو بينال" أمس الأربعاء.

ويُحتجز السجناء في سجن رامو فيردي، والكثير منهم سجناء سياسيون.

وكتبت المحامية الحقوقية تمارا سوخو، عبر حسابها على تويتر تقول: "دعونا نتذكر أنه في آخر مرة، منذ أقل من شهر، لم يمتثل أولئك لتدابير النظافة الأساسية لمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وكتب إيفان سيمونوفيس ، مفوض الأمن في الحكومة التي عينها خوان جوايدو ، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، على تويتر: "الجميع في خطر".

فنزويلا عمليات تفتيش فيروس كورونا سجن عسكري

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