سجناء في فنزويلا يرفضون عمليات تفتيش خشية الإصابة بفيروس كورونا

كاراكاس - (د ب أ):

رفض نزلاء في سجن عسكري فنزويلي الخضوع للتفتيش من جانب مسؤولين بالشرطة العسكرية، خشية أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا ، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان "فورو بينال" أمس الأربعاء.

ويُحتجز السجناء في سجن رامو فيردي، والكثير منهم سجناء سياسيون.

وكتبت المحامية الحقوقية تمارا سوخو، عبر حسابها على تويتر تقول: "دعونا نتذكر أنه في آخر مرة، منذ أقل من شهر، لم يمتثل أولئك لتدابير النظافة الأساسية لمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وكتب إيفان سيمونوفيس ، مفوض الأمن في الحكومة التي عينها خوان جوايدو ، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، على تويتر: "الجميع في خطر".