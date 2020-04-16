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ليبيا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:54 ص الخميس 16 أبريل 2020
ليبيا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

طرابلس - (د ب أ):
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد المركز بأن حصيلة المصابين ارتفعت بذلك إلى 48 ، من ضمنهم 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا عن فرض حظر كلي للتجول بدءا من غد الجمعة ولمدة 10 أيام.

جاء ذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا ، بحسب اللجنة التي عقدت أمس الأربعاء بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق مؤتمرآ صحفيآ في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس أوضحت خلاله أن الحظر سينفذ "بشروط".

ومنعت اللجنة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء احتياجات السكان الضرورية، على أن يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

وسمحت اللجنة للمواطنين بالتنقل بشكل فردي من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات.

كما قررت اللجنة إيقاف تعاملات المصارف مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، مع منع وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

وكانت ليبيا قد أعلنت الشهر الماضي عن إغلاق الحدود البرية والجوية لمدة 3 أسابيع، قامت بتجديدها الأسبوع الماضي.

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