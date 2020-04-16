صندوق النقد يطرح خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة كورونا

واشنطن - (د ب أ):

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية الأربعاء لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتم توفير ما يصل إلى 145% من حصة الدولة.

وحسب بلومبرج، يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.