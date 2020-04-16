صندوق النقد يطرح خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة كورونا
واشنطن - (د ب أ):
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية الأربعاء لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وسيتم توفير ما يصل إلى 145% من حصة الدولة.
وحسب بلومبرج، يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.
الخبر التالى:ليبيا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2505
عدد المصابين
-
553
عدد المتعافين
-
183
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان