الرئيس الأمريكي: أوقفنا تمويل الصحة العالمية حتى تجري إصلاحًا داخليًا

وكالات

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قراره تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مستمر حتى تجري المنظمة إصلاحات داخلية.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة للكشف عن مستجدات كورونا، إنه المنظمة ضللت بلاده بشأن كورونا، ولم تقدم معلومات بشفافية وهي أحد مهامها في تلك الأزمات.

وكان الرئيس الأمريكي، اتخذ قرارًا بتعليق التمويل الأمريكي، لمنظمة الصحة العالمية، بعد اتهامها بالتستر على الصين في أزمة كورونا، وتأجيلها لإعلان حالة الجائحة عالميًا، وتسببها في وفات الآلاف حول العالم بسبب الوباء الجديد.