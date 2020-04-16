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الرئيس الأمريكي: أوقفنا تمويل الصحة العالمية حتى تجري إصلاحًا داخليًا

12:16 ص الخميس 16 أبريل 2020
الرئيس الأمريكي: أوقفنا تمويل الصحة العالمية حتى تجري إصلاحًا داخليًا

دونالد ترامب

وكالات

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قراره تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مستمر حتى تجري المنظمة إصلاحات داخلية.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة للكشف عن مستجدات كورونا، إنه المنظمة ضللت بلاده بشأن كورونا، ولم تقدم معلومات بشفافية وهي أحد مهامها في تلك الأزمات.

وكان الرئيس الأمريكي، اتخذ قرارًا بتعليق التمويل الأمريكي، لمنظمة الصحة العالمية، بعد اتهامها بالتستر على الصين في أزمة كورونا، وتأجيلها لإعلان حالة الجائحة عالميًا، وتسببها في وفات الآلاف حول العالم بسبب الوباء الجديد.

دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الولايات المتحدة

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