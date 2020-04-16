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ترامب: سأعلن قرارًا حول إعادة فتح الاقتصاد الخميس المقبل

12:10 ص الخميس 16 أبريل 2020
ترامب: سأعلن قرارًا حول إعادة فتح الاقتصاد الخميس المقبل

ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته أعدت خطة لإعادة فتح البلاد مرة أخرى، سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة للكشف عن مستجدات كورونا، إنه يعمل على منح المليارات إلى الشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا.

مشددة على ضرورة، عدم التلاعب السياسي باستغلال هذه الأزمة.

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