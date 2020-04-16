البحرية الأمريكية: مقاتلة روسية قامت بمناورة غير "مسؤولة" قرب طائراتنا

وكالات

ذكرت البحرية الأمريكية، مساء الأربعاء، أن طائرة روسية أجرت مناورة سرعة فائقة على بعد 25 قدمًا فقط من طائراتهم، في تصرف وصفته بـ"غير مسؤول".

وتابعت البحرية الأمريكية، في بيان، نقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن مقاتلة روسية قامت باعتراض غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية بالمجال الدولي فوق البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قالت البحرية الأمريكية، إن زوارق تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، اقتربت إلى مسافة 10 ياردات، من سفن أمريكية، في مياه الخليج العربي، حسبما ذكرت "العربية.نت".

وتابعت البحرية الأمريكية، مساء الأربعاء أن ممارسات زوارق الحرس الثوري الإيراني، البالغ عددها 11 زورقًا، في الخليج العربي خطرة ومستفزة.

وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أن الزوارق الإيرانية، تجاهلت تحذيرات متعددة عبر الراديو وتنبيهات أخرى من سفننا.ش