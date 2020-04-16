ترامب: ما نشهده أمرًا مروعًا واقتصاد بلادنا سيعود الأعظم كما كان

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده أعظم اقصاد في العالم وسيعود لمكانته الطبعية بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، في البيت الأبيض، أن ما تشهده بلاده من موت دمار أمرًا مروعًا، وأنه يعمل على إعادة فتح البلاد مرة أخرى خلال فترة قريبة.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن إعداد إعلان جديد بشأن قيود الحركة في الولايات المتحدة، سيتم الإعلان عنه غدًا.