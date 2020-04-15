ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21645 حالة

روما - أ ش أ

أعلنت هئية الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 21645 منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - تسجيل 578 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت الهيئة 1127 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 105418 حالة.

وأشار بيان الدفاع المدني إلى انخفاض عدد الذين دخلوا المستشفى لظهور أعراض كوفيد-19 عليهم بنحو 368 مقارنة بأمس، ليصبح المجموع 27643، أما الموجودين في وحدات العناية المركزة فقد انخفض عددهم بنحو 107 ليصل الإجمالي إلى 3079 حالة.

وذكر البيان أن هناك 74696 شخصاً يخضعون للحجر المنزلي، في حين بلغ إجمالي عدد من تماثل للشفاء 38092 شخصاً، 962 منهم في الـ24 ساعة الماضية فقط.