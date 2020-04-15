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الهند ترسل عقار "هيدروكسيكلوركين" إلى أفغانستان لمعالجة مرضى كورونا

11:14 م الأربعاء 15 أبريل 2020
الهند ترسل عقار "هيدروكسيكلوركين" إلى أفغانستان لمعالجة مرضى كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي - أ ش أ

قال مسؤول حكومي هندي، اليوم الأربعاء، "إن بلاده قررت ارسال 500 ألف قرص من عقار (هيدروكسيكلوركين) إلى أفغانستان بهدف مساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".وأضاف المسئول الهندى - حسبما نقلت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية في نسختها باللغة الإنجليزية - أن الحكومة تنظر الآن في خيارات متعددة لشحن الأقراص إلى أفغانستان في أقرب وقت ممكن.يشار إلى أنه ازداد الطلب العالمي على عقار الهيدروكسيكلوركين على مدار الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهرت بعض الدراسات أنه ساعد في خفض الحمل الفيروسي لدى مرضى (كوفيد-19).يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان بلغ حتى اليوم 784، فيما بلغت الوفيات بالفيروس 25 حالة، من بينهم أطباء، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة العامة الأفغانية.

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فيروس كورونا الهند عقار هيدروكسيكلوركين أفغانستان

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