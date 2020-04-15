البحرية الأمريكية: زوارق إيرانية استفزت سفننا بالخليج واقتربت لمسافة 10 ياردات
وكالات
قالت البحرية الأمريكية، إن زوارق تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، اقتربت إلى مسافة 10 ياردات، من سفن أمريكية، في مياه الخليج العربي، حسبما ذكرت "العربية.نت".
وتابعت البحرية الأمريكية، مساء الأربعاء أن ممارسات زوارق الحرس الثوري الإيراني، البالغ عددها 11 زورقًا، في الخليج العربي خطرة ومستفزة.
وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أن الزوارق الإيرانية، تجاهلت تحذيرات متعددة عبر الراديو وتنبيهات أخرى من سفننا.
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