المسماري: ميليشيات اختطفت عائلات ونقلوا إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح

وكالات

قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وهاربين من بنغازي من ميليشيات "أنصار الشريعة" شاركوا في الهجوم على مصراته، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الميليشيات المسلحة اختطفت عائلات بأكملها واقتادتهم إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وأكد أن الجيش الليبي، يخوض حربًا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتحري الدقة فيما ينقل إليهم، نافيًا قيام عمليات عسكرية شاملة في طرابلس.